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Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии
Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии
Застолье односельчан внезапно переросло в словесное противостояние, а затем в кровавую разборку 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T23:34+0400
2024-01-21T23:34+0400
2024-01-21T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Трое человек получили ранения во время стрельбы из охотничьего ружья в ходе застолья в селе Лапанкури Телавского района Кахети, сообщает телекомпания "Мтавари архи". По словам местных жителей, застолье односельчан внезапно переросло в словесное противостояние, а затем в кровавую разборку. Один из участников произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по присутствующим. Пострадавшие были доставлены в две клиники города Телави. По словам врача, состояние раненых стабильное тяжелое. Причина конфликта на данном этапе неизвестна. О задержаниях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, лапанкури, кахети
грузия, происшествия, новости, лапанкури, кахети
Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии
Застолье односельчан внезапно переросло в словесное противостояние, а затем в кровавую разборку
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Трое человек получили ранения во время стрельбы из охотничьего ружья в ходе застолья в селе Лапанкури Телавского района Кахети, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
По словам местных жителей, застолье односельчан внезапно переросло в словесное противостояние, а затем в кровавую разборку. Один из участников произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по присутствующим.
Пострадавшие были доставлены в две клиники города Телави. По словам врача, состояние раненых стабильное тяжелое.
Причина конфликта на данном этапе неизвестна. О задержаниях не сообщается.