https://sputnik-georgia.ru/20240121/zastole-pereroslo-v-krovavuyu-razborku-na-vostoke-gruzii-285807601.html

Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии

Застолье переросло в кровавую разборку на востоке Грузии

Застолье односельчан внезапно переросло в словесное противостояние, а затем в кровавую разборку 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T23:34+0400

2024-01-21T23:34+0400

2024-01-21T23:34+0400

грузия

происшествия

новости

лапанкури

кахети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279235491_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_da67d3f3065f241530d2f5b4a528a05e.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Трое человек получили ранения во время стрельбы из охотничьего ружья в ходе застолья в селе Лапанкури Телавского района Кахети, сообщает телекомпания "Мтавари архи". По словам местных жителей, застолье односельчан внезапно переросло в словесное противостояние, а затем в кровавую разборку. Один из участников произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по присутствующим. Пострадавшие были доставлены в две клиники города Телави. По словам врача, состояние раненых стабильное тяжелое. Причина конфликта на данном этапе неизвестна. О задержаниях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лапанкури

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, лапанкури, кахети