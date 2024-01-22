https://sputnik-georgia.ru/20240122/285803236.html

Макрон решил сделать войну с Россией прибыльной

Макрон решил сделать войну с Россией прибыльной

У локомотивов Евросоюза – Германии и Франции – рассинхрон 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T09:41+0400

2024-01-22T09:41+0400

2024-01-22T09:41+0400

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Прежде жили душа в душу: вместе противостояли Москве, вместе помогали Киеву, вместе изобретали санкции, вместе обучали ВСУ, вместе отписывали национальный суверенитет вашингтонскому обкому, а теперь порох войны у них врозь. Об этом пишет Дмитрий Бавырин в материале РИА Новости.В бундестаге за передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus проголосовали только 178 человек, трое воздержались, а остальные 485 парламентариев выступили против. После этого министр обороны Борис Писториус заявил, что бундесвер "не может идти ва-банк" в том, что касается поставок оружия ВСУ: его ресурс выработан, так что очередь за другими странами НАТО.Иные настроения в Париже. Президент Эммануэль Макрон пообещал передать Украине 40 дальнобойных ракет SCALP и "сотни бомб", а министр обороны Себастьен Лекорню отчитался об успехах перехода на "военную экономику": производство 155-миллиметровых снарядов и истребителей увеличилось втрое (с одного до трех самолетов в месяц), а артиллерийских комплексов CAESAR — вдвое.А все для того, чтобы "не дать России победить", по словам все того же Макрона.При этом личная заинтересованность Франции в "победе над Россией" как будто бы ниже. Страны Запада приучают жить по догме о том, что после победы над ВСУ российские войска переключатся на одну из стран НАТО. Эта аксиома для властей в Киеве, Вашингтоне, Лондоне, Варшаве, Праге и Берлине (Писториус, например, заявлял о вероятности войны России и НАТО через пять-восемь лет), но как будто бы не в Париже. Свое "не дадим России победить" Макрон обосновывает рассуждениями в духе "дурной пример заразителен", а не параноидальным ожиданием военного конфликта с ядерной державой.Чем бы ни объяснялись все эти франко-немецкие противоречия на самом деле, немцам не стоит приписывать ни здравомыслие, ни миролюбие, ни способность принимать решения без оглядки на США. Происшествие в бундестаге объясняется тем, что резолюцию о передаче ракет внесла оппозиционная фракция ХДС-ХСС, поэтому против нее проголосовали и те политики из правящей коалиции, которые за такую передачу агитируют. Тут дело не в пацифизме, а в скучной внутриполитической борьбе за повестку. Когда американцев припрет, бундестаг переголосует правильно. Канцлер Олаф Шольц прямо так и заявляет, что в поставках вооружений на Украину ориентируется на партнеров. Германия — приговоренный к покорности участник западной коалиции, от которого не следует ждать фронды. По крайней мере, все предыдущие возможности для нее были немцами упущены, хотя именно им авантюра с противостоянием Москве обошлась особенно дорого (дороже только Украине).В ближайший год эта коалиция будет действовать по утвержденному в Вашингтоне плану. Он подразумевает, что ВСУ перейдут в глухую оборону, чтобы получить время на перевооружение и массовую мобилизацию, а в 2025 году предпримут еще одну попытку "контрнаступа". Их материально-техническое обеспечение, поднатужившись, опять должен взять на себя Запад, а пугалка про неизбежность нападения России на одну из стран НАТО нужна как довод против внутренних и внешних скептиков.Можно предположить, что роль дорогих и немногочисленных ракет типа SCALP и Storm Shadow в этой игре — охота за российским флотом.С такой логикой плохо вяжется решительный настрой Макрона с его "военной экономикой" и заявленной готовностью воевать с РФ до победы, чего не видно на примере Германии. Дело, вероятно, том, что французы увидели "окно возможностей" в ситуации, которая немцам сулит только убытки. "Военная экономика" нужна им не для Украины, а ради себя.Расширение военного производства сразу в разы — это ведь действительно значительное достижение. Речь идет о наукоемкой отрасли и выпуске чрезвычайно востребованного товара с высокой добавленной стоимостью.Французы уже давно мечтали занять второе место в списке мировых экспортеров оружия и еще в 2022 году довели сумму сделок почти до 30 миллиардов евро. Нынешняя перестройка глобального рынка и особые обстоятельства для России (второе место традиционно было нашим) дают им шанс.Германия — тоже значимый экспортер, но воспользоваться шансом не сможет: французы удобнее устроились. Они не зависели от российских энергоносителей, как немцы. В отличие от немцев же не отказались от атомной энергии. Их центральная власть имеет значительно больше полномочий, а значит, и свободы маневра в перекладывании ресурсов из одного кармана в другой.У французской экономики множество проблем, однако промышленный спад — это проблема немецкая. Для Парижа наращивание производства современных вооружений — и рентабельное предприятие, и реалистичный план. Вне зависимости от того, как сложится судьба Украины, "Рафали" и "Цезари" невостребованными не останутся.Выгорит ли это дело, как будто бы обреченное на успех, покажет время. Пока оно показывало то, что при амбициозном президенте Макроне, часто блистающем в теории, у французов сплошные провалы на практике: англосаксы не уважают, турки и арабы презирают, африканцы гонят вон. Про русских и говорить нечего.При таком "везении" побед обычно не бывает.Впрочем, быть французом никогда не означало — побеждать. Быть французом всегда означало — пытаться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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