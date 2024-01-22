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ДТП на востоке Грузии – погиб один человек
ДТП на востоке Грузии – погиб один человек
Водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили очевидцы 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T12:51+0400
2024-01-22T12:51+0400
2024-01-22T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Один человек погиб в результате автомобильной аварии у села Бакурцихе Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Имеди".Авария произошла на рассвете. По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. В результате столкновения скончался пассажир, находившийся в автомобиле. Ведется расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, гурджаанский район
происшествия, грузия, новости, кахети, гурджаанский район
ДТП на востоке Грузии – погиб один человек
Водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили очевидцы
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Один человек погиб в результате автомобильной аварии у села Бакурцихе Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Имеди".
Авария произошла на рассвете. По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.
В результате столкновения скончался пассажир, находившийся в автомобиле. Ведется расследование.