https://sputnik-georgia.ru/20240122/dtp-na-vostoke-gruzii--pogib-odin-chelovek-285813407.html

ДТП на востоке Грузии – погиб один человек

ДТП на востоке Грузии – погиб один человек

Водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили очевидцы 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T12:51+0400

2024-01-22T12:51+0400

2024-01-22T12:51+0400

происшествия

грузия

новости

кахети

гурджаанский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283823625_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_11e183aa9e0fa1139a90e24824edb35c.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Один человек погиб в результате автомобильной аварии у села Бакурцихе Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Имеди".Авария произошла на рассвете. По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. В результате столкновения скончался пассажир, находившийся в автомобиле. Ведется расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

гурджаанский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, кахети, гурджаанский район