https://sputnik-georgia.ru/20240122/kak-dolgo-prodlitsya-pik-rasprostraneniya-virusa-grippa-v-gruzii-285681643.html

Как долго продлится пик распространения вируса гриппа в Грузии?

Как долго продлится пик распространения вируса гриппа в Грузии?

В стране в основном циркулирует вирус гриппа типа А 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T10:02+0400

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общество

новости

грузия

иване чхаидзе

зураб азарашвили

минздрав

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Пик заболеваемости вирусом гриппа продлится в Грузии до конца января, сообщил медицинский директор тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе журналистам. В течение последних нескольких недель грузинские медики говорят о резком росте распространения вирусных заболеваний. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ничего особенного не происходит и данная ситуация характерна сезону вирусов.В стране в основном циркулирует вирус гриппа типа А. Высокая температура, сильные боли головы и суставов, ярко выраженная слабость – это основные симптомы, которые характерны этому вирусу.Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях.Взрослые обязательно должны обратиться к врачу, если высокая температура длится в течение трех дней. Если есть гнойный кашель или в кашле появляются ниточки с кровью, есть признаки воспаления легких, ухудшения дыхания или посинение губ, то такой пациент обязательно должен обратиться к врачу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, зураб азарашвили, минздрав