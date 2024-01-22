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Кровавая разборка односельчан на востоке Грузии – задержан подозреваемый
Кровавая разборка односельчан на востоке Грузии – задержан подозреваемый
По данным СМИ, пострадавшие были ранены из охотничьего ружья 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T12:27+0400
2024-01-22T12:27+0400
2024-01-22T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала ранее судимого 44-летнего жителя села Лапанкури Телавского района (регион Кахети) по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью трем односельчанам, сообщили в пресс-службе МВД Грущии. Следствие установило, что обвиняемый повздорил с односельчанами и в результате ранил трех человек 31, 33 и 49 лет, а затем скрылся с места происшествия. Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинская помощь. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия". Преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет. Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства. По информации СМИ, конфликту предшествовало застолье односельчан. Мужчина ранил знакомых из охотничьего ружья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, лапанкури, кахети
происшествия, новости, грузия, лапанкури, кахети
Кровавая разборка односельчан на востоке Грузии – задержан подозреваемый
12:27 22.01.2024 (обновлено: 12:29 22.01.2024)
По данным СМИ, пострадавшие были ранены из охотничьего ружья
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала ранее судимого 44-летнего жителя села Лапанкури Телавского района (регион Кахети) по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью трем односельчанам, сообщили в пресс-службе МВД Грущии.
Следствие установило, что обвиняемый повздорил с односельчанами и в результате ранил трех человек 31, 33 и 49 лет, а затем скрылся с места происшествия.
Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинская помощь.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия". Преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет.
Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
По информации СМИ, конфликту предшествовало застолье односельчан. Мужчина ранил знакомых из охотничьего ружья.