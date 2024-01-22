https://sputnik-georgia.ru/20240122/krovavaya-razborka-odnoselchan-na-vostoke-gruzii--zaderzhan-podozrevaemyy-285813029.html

Кровавая разборка односельчан на востоке Грузии – задержан подозреваемый

Кровавая разборка односельчан на востоке Грузии – задержан подозреваемый

По данным СМИ, пострадавшие были ранены из охотничьего ружья 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T12:27+0400

2024-01-22T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала ранее судимого 44-летнего жителя села Лапанкури Телавского района (регион Кахети) по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью трем односельчанам, сообщили в пресс-службе МВД Грущии. Следствие установило, что обвиняемый повздорил с односельчанами и в результате ранил трех человек 31, 33 и 49 лет, а затем скрылся с места происшествия. Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинская помощь. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия". Преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет. Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства. По информации СМИ, конфликту предшествовало застолье односельчан. Мужчина ранил знакомых из охотничьего ружья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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