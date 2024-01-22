https://sputnik-georgia.ru/20240122/napadki-na-tserkov-vedut-k-destabilizatsii-vitse-spiker-parlamenta-gruzii-285823624.html

Нападки на церковь ведут к дестабилизации: вице-спикер парламента Грузии

Нападки на церковь ведут к дестабилизации: вице-спикер парламента Грузии

Агрессивные высказывания ряда граждан и НПО в адрес церкви направлены против государства и для дестабилизации ситуации, заявил первый вице-спикер парламента... 22.01.2024, Sputnik Грузия

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Ранее лидер "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили, комментируя историю с иконой святой Матроны Московской в Кафедральном соборе Самеба, где также изображен советский вождь Иосиф Сталин, назвал Патриарха Всея Грузии Илию Второго и Грузинскую церковь "сталинистами"."Такие действия направлены не только против церкви, но и против государства, это вполне укладывается в сценарий по дестабилизации обстановки в стране", – сказал Вольский. Он отметил, что опасность подобных сценариев и риски должны понимать в обществе.Скандал начался с того, что в канун Рождества оппозиционный политик и экс-депутат Георгий Канделаки распространил в соцсети видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), где показал икону, на одном из фрагментов которой изображен Сталин. После этого гражданская активистка Ната Перадзе облила икону краской, в ответ защитники православия и консерваторы провели акции протеста, требуя наказать виновных в оскорблении христианских святынь.

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