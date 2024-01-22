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Основные торговые партнеры Грузии – данные за 2023 год
Основные торговые партнеры Грузии – данные за 2023 год
В 2023 году доля десяти крупнейших стран-партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 80,3%, а в общем объеме импорта – 70,5% 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T20:14+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
инфографика
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете данные о внешнеторговом обороте страны за 2023 год, основанные на информации Национальной службы статистики. Примечательно, что внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика
Основные торговые партнеры Грузии – данные за 2023 год
В 2023 году доля десяти крупнейших стран-партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 80,3%, а в общем объеме импорта – 70,5%
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете данные о внешнеторговом обороте страны за 2023 год, основанные на информации Национальной службы статистики.
Примечательно, что внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).