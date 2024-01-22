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Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы
Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу с 24 января.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 января включительно составляет 3946,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя – нулевая, на вывоз кукурузы – 973,1 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, в мире, экономика, зерно
Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы
19:02 22.01.2024 (обновлено: 19:03 22.01.2024)
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу с 24 января.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 января включительно снизится до 3588,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя составит 169,2 рубля за тонну, перестав быть нулевой, пошлина на вывоз кукурузы снизится до 644,2 рубля за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 января включительно составляет 3946,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя – нулевая, на вывоз кукурузы – 973,1 рубля за тонну, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.