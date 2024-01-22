https://sputnik-georgia.ru/20240122/rossiya-snizhaet-poshlinu-na-eksport-pshenitsy-285821830.html

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу с 24 января.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 января включительно составляет 3946,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя – нулевая, на вывоз кукурузы – 973,1 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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