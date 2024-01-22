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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 января
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 января
Ночью на этой неделе ожидается минусовая температура 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T10:41+0400
2024-01-22T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют пасмурную и облачную погоду, местами снег, дождь и слякоть. В понедельник, 22 января, в Тбилиси ожидается пасмурная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 3 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов тепла. Ожидается северо-западный ветер, скорость составит 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:03. Во вторник, 23 января, в Тбилиси синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег и временами дождь. Восход солнца будет в 08:21. Минимальная температура воздуха ночью упадет до одного градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 18:04. В среду, 24 января, в Тбилиси ожидается местами облачная погода и снег, местами преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:20. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 1 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 4 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:05. В четверг, 25 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:19. Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус 2 градусов, а днем поднимется максимум до 2 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:06. В пятницу, 26 января, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:18. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, а днем прогреется до 5 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:08. В субботу, 27 января, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и местами слабый снег. Восход солнца будет в 08:18. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:09. В воскресенье, 28 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха упадет до 1 градуса. Днем температура воздуха прогреется до 5 градусов тепла. Восход солнца будет в 08:17. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:10.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, прогноз погоды
погода, грузия, новости, тбилиси, прогноз погоды
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 января
Ночью на этой неделе ожидается минусовая температура
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют пасмурную и облачную погоду, местами снег, дождь и слякоть.
В понедельник, 22 января, в Тбилиси ожидается пасмурная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 3 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов тепла.
Ожидается северо-западный ветер, скорость составит 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:03.
Во вторник, 23 января, в Тбилиси синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег и временами дождь. Восход солнца будет в 08:21.
Минимальная температура воздуха ночью упадет до одного градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:04.
В среду, 24 января, в Тбилиси ожидается местами облачная погода и снег, местами преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:20.
Минимальная температура воздуха ночью составит минус 1 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 4 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:05.
В четверг, 25 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:19.
Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус 2 градусов, а днем поднимется максимум до 2 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:06.
В пятницу, 26 января, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:18.
Минимальная температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, а днем прогреется до 5 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:08.
В субботу, 27 января, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и местами слабый снег. Восход солнца будет в 08:18.
Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:09.
В воскресенье, 28 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха упадет до 1 градуса. Днем температура воздуха прогреется до 5 градусов тепла. Восход солнца будет в 08:17.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:10.