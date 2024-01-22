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Убийство тунисца в центре Пизы – один из задержанных гражданин Грузии
Убийство тунисца в центре Пизы – один из задержанных гражданин Грузии
Задержанный гражданин Грузии находится под домашним арестом 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T11:41+0400
2024-01-22T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция итальянского города Пиза задержала четверых человек в рамках расследования дела об убийстве 25-летнего тунисца, среди задержанных – гражданин Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на итальянские СМИ. Гражданин Туниса скончался от ножевого ранения в центре Пизы 5 января. Преступление было заснято камерами видеонаблюдения, расположенными на площади Витторио Эмануэле. По информации правоохранителей, арестованы все причастные к преступлению лица, но ответственность за убийство несет только гражданин Грузии. Он находится под домашним арестом.По данному делу задержан еще один 32-летний гражданин Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, италия, в мире
Убийство тунисца в центре Пизы – один из задержанных гражданин Грузии
11:41 22.01.2024 (обновлено: 11:52 22.01.2024)
Задержанный гражданин Грузии находится под домашним арестом
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция итальянского города Пиза задержала четверых человек в рамках расследования дела об убийстве 25-летнего тунисца, среди задержанных – гражданин Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на итальянские СМИ.
Гражданин Туниса скончался от ножевого ранения в центре Пизы 5 января. Преступление было заснято камерами видеонаблюдения, расположенными на площади Витторио Эмануэле.
По информации правоохранителей, арестованы все причастные к преступлению лица, но ответственность за убийство несет только гражданин Грузии. Он находится под домашним арестом.
По данному делу задержан еще один 32-летний гражданин Грузии.