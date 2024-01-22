https://sputnik-georgia.ru/20240122/ubiystvo-tunistsa-v-tsentre-pizy---odin-iz-zaderzhannykh-grazhdanin-gruzii-285811877.html

Убийство тунисца в центре Пизы – один из задержанных гражданин Грузии

Убийство тунисца в центре Пизы – один из задержанных гражданин Грузии

Задержанный гражданин Грузии находится под домашним арестом 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция итальянского города Пиза задержала четверых человек в рамках расследования дела об убийстве 25-летнего тунисца, среди задержанных – гражданин Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на итальянские СМИ. Гражданин Туниса скончался от ножевого ранения в центре Пизы 5 января. Преступление было заснято камерами видеонаблюдения, расположенными на площади Витторио Эмануэле. По информации правоохранителей, арестованы все причастные к преступлению лица, но ответственность за убийство несет только гражданин Грузии. Он находится под домашним арестом.По данному делу задержан еще один 32-летний гражданин Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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