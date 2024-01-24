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Международная выставка UMEX 2024 в ОАЭ – фото
Международная выставка UMEX 2024 в ОАЭ – фото
Абу-дабийская неделя авиации и космоса – крупнейшее мероприятие, посвященное авиации и космонавтике 24.01.2024, Sputnik Грузия
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Мероприятие объединяет в себе набор глобальных, уникальных и инновационных мероприятий, выставок, конференций и семинаров по всем аспектам авиации и космонавтики, от общей до коммерческой, от военной до частной.Неделя авиации и космоса ADAAW проходит под патронажем Шейха Мохаммеда бин-Зайеда аль-Наханьяна, заместителя главнокомандующего ВС ОАЭ и при поддержке Генштаба ВС ОАЭ.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, дубай, дубаи, выставка в дубаи, оаэ
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, дубай, дубаи, выставка в дубаи, оаэ

Международная выставка UMEX 2024 в ОАЭ – фото

14:16 24.01.2024
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Абу-дабийская неделя авиации и космоса – крупнейшее мероприятие, посвященное авиации и космонавтике
Мероприятие объединяет в себе набор глобальных, уникальных и инновационных мероприятий, выставок, конференций и семинаров по всем аспектам авиации и космонавтики, от общей до коммерческой, от военной до частной.
Неделя авиации и космоса ADAAW проходит под патронажем Шейха Мохаммеда бин-Зайеда аль-Наханьяна, заместителя главнокомандующего ВС ОАЭ и при поддержке Генштаба ВС ОАЭ.
© AFP 2024 / Ryan Lim

Беспилотный летательный аппарат SH-450 на выставке UMEX.

Беспилотный летательный аппарат SH-450 на выставке UMEX. - Sputnik Грузия
1/8
© AFP 2024 / Ryan Lim

Беспилотный летательный аппарат SH-450 на выставке UMEX.

© AFP 2024 / Ryan Lim

Выставка UMEX, демонстрирующая дроны, робототехнику и беспилотные системы.

Выставка UMEX, демонстрирующая дроны, робототехнику и беспилотные системы. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2024 / Ryan Lim

Выставка UMEX, демонстрирующая дроны, робототехнику и беспилотные системы.

© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители рассматривают QX3, выставленный на выставке UMEX.

Посетители рассматривают QX3, выставленный на выставке UMEX. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители рассматривают QX3, выставленный на выставке UMEX.

© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители беспилотного наземного транспортного средства Bunker Pro System.

Посетители беспилотного наземного транспортного средства Bunker Pro System. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители беспилотного наземного транспортного средства Bunker Pro System.

© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители осматривают вертолет FWH-1500 на выставке UMEX в Абу-Даби.

Посетители осматривают вертолет FWH-1500 на выставке UMEX в Абу-Даби. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители осматривают вертолет FWH-1500 на выставке UMEX в Абу-Даби.

© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители рассматривают бесшумный боеприпас Dagger, представленный на выставке UMEX.

Посетители рассматривают бесшумный боеприпас Dagger, представленный на выставке UMEX. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители рассматривают бесшумный боеприпас Dagger, представленный на выставке UMEX.

© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители рассматривают Scorpio-M.

Посетители рассматривают Scorpio-M. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители рассматривают Scorpio-M.

© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители прогуливаются среди экспонатов UMEX в Абу-Даби.

Посетители прогуливаются среди экспонатов UMEX в Абу-Даби. - Sputnik Грузия
8/8
© AFP 2024 / Ryan Lim

Посетители прогуливаются среди экспонатов UMEX в Абу-Даби.

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