Международная выставка UMEX 2024 в ОАЭ – фото

Мероприятие объединяет в себе набор глобальных, уникальных и инновационных мероприятий, выставок, конференций и семинаров по всем аспектам авиации и космонавтики, от общей до коммерческой, от военной до частной.Неделя авиации и космоса ADAAW проходит под патронажем Шейха Мохаммеда бин-Зайеда аль-Наханьяна, заместителя главнокомандующего ВС ОАЭ и при поддержке Генштаба ВС ОАЭ.
Абу-дабийская неделя авиации и космоса – крупнейшее мероприятие, посвященное авиации и космонавтике
Мероприятие объединяет в себе набор глобальных, уникальных и инновационных мероприятий, выставок, конференций и семинаров по всем аспектам авиации и космонавтики, от общей до коммерческой, от военной до частной.
Неделя авиации и космоса ADAAW проходит под патронажем Шейха Мохаммеда бин-Зайеда аль-Наханьяна, заместителя главнокомандующего ВС ОАЭ и при поддержке Генштаба ВС ОАЭ.