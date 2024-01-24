https://sputnik-georgia.ru/20240124/285855176.html

Международная выставка UMEX 2024 в ОАЭ – фото

Международная выставка UMEX 2024 в ОАЭ – фото

Абу-дабийская неделя авиации и космоса – крупнейшее мероприятие, посвященное авиации и космонавтике 24.01.2024, Sputnik Грузия

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Мероприятие объединяет в себе набор глобальных, уникальных и инновационных мероприятий, выставок, конференций и семинаров по всем аспектам авиации и космонавтики, от общей до коммерческой, от военной до частной.Неделя авиации и космоса ADAAW проходит под патронажем Шейха Мохаммеда бин-Зайеда аль-Наханьяна, заместителя главнокомандующего ВС ОАЭ и при поддержке Генштаба ВС ОАЭ.

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