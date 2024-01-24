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Россия призвала Израиль прекратить нападения на Сирию

Россия призвала Израиль прекратить нападения на Сирию

Москва призвала Тель-Авив прекратить политические убийства 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T10:33+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Израиль прекратить нападения на Сирию, которые, помимо всего прочего, мешают доставке гуманитарной помощи.Сирийские СМИ ранее писали, что утром 20 января в Дамаске были слышны взрывы. Позднее СМИ сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске. Газета Al Watan информировала, что один человек погиб и трое ранены. Министерство обороны Сирии заявило, что несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате израильской атаки на Дамаск.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) сообщил, что пять советников КСИР погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску в субботу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, дамаск, израиль, сирия, мид россии, ксир, сергей лавров