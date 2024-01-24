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Россия призвала Израиль прекратить нападения на Сирию
Россия призвала Израиль прекратить нападения на Сирию
Москва призвала Тель-Авив прекратить политические убийства 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T10:33+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Израиль прекратить нападения на Сирию, которые, помимо всего прочего, мешают доставке гуманитарной помощи.Сирийские СМИ ранее писали, что утром 20 января в Дамаске были слышны взрывы. Позднее СМИ сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске. Газета Al Watan информировала, что один человек погиб и трое ранены. Министерство обороны Сирии заявило, что несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате израильской атаки на Дамаск.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) сообщил, что пять советников КСИР погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску в субботу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, дамаск, израиль, сирия, мид россии, ксир, сергей лавров
Россия призвала Израиль прекратить нападения на Сирию
10:33 24.01.2024 (обновлено: 10:37 24.01.2024)
Москва призвала Тель-Авив прекратить политические убийства
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Израиль прекратить нападения на Сирию, которые, помимо всего прочего, мешают доставке гуманитарной помощи.
Сирийские СМИ ранее писали, что утром 20 января в Дамаске были слышны взрывы. Позднее СМИ сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске. Газета Al Watan информировала, что один человек погиб и трое ранены. Министерство обороны Сирии заявило, что несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате израильской атаки на Дамаск.
"Мы настоятельно призываем израильтян прекратить нападения на Сирию, включая аэропорты Дамаска и Алеппо. Это, кстати, прерывает доставку гуманитарной помощи. Призываем прекратить политические убийства. В Дамаске несколько офисов иранского КСИР были поражены ракетой. По-видимому, израильской", – сказал министр в интервью американскому телеканалу CBS.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) сообщил, что пять советников КСИР погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску в субботу.