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ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори

ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори

В организации считают, что тенденция к росту заболеваемости сохранится, если не принять немедленных мер 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T15:18+0400

2024-01-24T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне роста заболеваемости корью в Европейском регионе призвала провести срочную вакцинацию против кори, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Минздрав страны.По данным ВОЗ, за 10 месяцев 2023 года в Европе было зафиксировано в 30 раз больше случаев этого заболевания, чем годом ранее, когда число заболевших составило 941.Предполагается, что вспышки кори в странах ЕС вызваны пробелами в плановой иммунизации детей из-за пандемии COVID-19. По оценкам организации, в этот период не были вакцинированы более 1,8 млн детей.Случаи кори регистрируют даже в странах, которые ранее объявили о ликвидации этого эндемического заболевания.В Европейском региональном бюро ВОЗ подчеркнули необходимость готовности всех стран "быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ее ликвидации".Корь – высококонтагиозное (со значительной степенью заразности) острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно вызывает лихорадку, кашель, сыпь, а также может стать причиной пневмонии, воспаления головного мозга. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Однако, невакцинированный человек при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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