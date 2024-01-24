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ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори
ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори
В организации считают, что тенденция к росту заболеваемости сохранится, если не принять немедленных мер 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T15:18+0400
2024-01-24T15:18+0400
2024-01-24T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне роста заболеваемости корью в Европейском регионе призвала провести срочную вакцинацию против кори, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Минздрав страны.По данным ВОЗ, за 10 месяцев 2023 года в Европе было зафиксировано в 30 раз больше случаев этого заболевания, чем годом ранее, когда число заболевших составило 941.Предполагается, что вспышки кори в странах ЕС вызваны пробелами в плановой иммунизации детей из-за пандемии COVID-19. По оценкам организации, в этот период не были вакцинированы более 1,8 млн детей.Случаи кори регистрируют даже в странах, которые ранее объявили о ликвидации этого эндемического заболевания.В Европейском региональном бюро ВОЗ подчеркнули необходимость готовности всех стран "быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ее ликвидации".Корь – высококонтагиозное (со значительной степенью заразности) острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно вызывает лихорадку, кашель, сыпь, а также может стать причиной пневмонии, воспаления головного мозга. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Однако, невакцинированный человек при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, в мире, европа
новости, общество, в мире, европа
ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори
15:18 24.01.2024 (обновлено: 15:42 24.01.2024)
В организации считают, что тенденция к росту заболеваемости сохранится, если не принять немедленных мер
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне роста заболеваемости корью в Европейском регионе призвала провести срочную вакцинацию против кори, сообщает Sputnik Узбекистан
со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ВОЗ, за 10 месяцев 2023 года в Европе было зафиксировано в 30 раз больше случаев этого заболевания, чем годом ранее, когда число заболевших составило 941.
Предполагается, что вспышки кори в странах ЕС вызваны пробелами в плановой иммунизации детей из-за пандемии COVID-19. По оценкам организации, в этот период не были вакцинированы более 1,8 млн детей.
"По прогнозу ВОЗ, за последние месяцы заболеваемость корью вновь возросла и, если не будут приняты срочные меры, эта тенденция скорее всего сохранится", – говорится в сообщении.
Случаи кори регистрируют даже в странах, которые ранее объявили о ликвидации этого эндемического заболевания.
В Европейском региональном бюро ВОЗ подчеркнули необходимость готовности всех стран "быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ее ликвидации".
Корь – высококонтагиозное (со значительной степенью заразности) острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно вызывает лихорадку, кашель, сыпь, а также может стать причиной пневмонии, воспаления головного мозга. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Однако, невакцинированный человек при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.