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Отношения России и Ирана выходят на новый уровень – Совбез РФ
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень – Совбез РФ
Стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции 24.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Отношения России и Ирана выходят на новый уровень по всему спектру, есть нацеленность на практическую реализацию договоренностей, говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.Решение об углублении сотрудничества было принято после переговоров секретаря СБ РФ Николая Патрушева и секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиана, передает РИА Новости.Патрушев и Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили разработку нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора, подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.Кроме того, стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в 2024 году двусторонние и многосторонние контакты по линии Совбезов России и Ирана.Обсуждался также широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности с акцентом на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, иран, москва, николай патрушев
россия, в мире, новости, иран, москва, николай патрушев

Отношения России и Ирана выходят на новый уровень – Совбез РФ

17:07 24.01.2024 (обновлено: 17:15 24.01.2024)
© photo: Sputnik / Aram NersesyanСекретарь совбеза России Николай Патрушев на очередном заседании секретарей Совбеза ОДКБ (17 июня 2022). Еревaн
Секретарь совбеза России Николай Патрушев на очередном заседании секретарей Совбеза ОДКБ (17 июня 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2024
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Отношения России и Ирана выходят на новый уровень по всему спектру, есть нацеленность на практическую реализацию договоренностей, говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
Решение об углублении сотрудничества было принято после переговоров секретаря СБ РФ Николая Патрушева и секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиана, передает РИА Новости.
Патрушев и Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили разработку нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора, подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.
Кроме того, стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в 2024 году двусторонние и многосторонние контакты по линии Совбезов России и Ирана.
Обсуждался также широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности с акцентом на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран.
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