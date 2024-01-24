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Отношения России и Ирана выходят на новый уровень – Совбез РФ
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень – Совбез РФ
Стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Отношения России и Ирана выходят на новый уровень по всему спектру, есть нацеленность на практическую реализацию договоренностей, говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.Решение об углублении сотрудничества было принято после переговоров секретаря СБ РФ Николая Патрушева и секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиана, передает РИА Новости.Патрушев и Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили разработку нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора, подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.Кроме того, стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в 2024 году двусторонние и многосторонние контакты по линии Совбезов России и Ирана.Обсуждался также широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности с акцентом на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, иран, москва, николай патрушев
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень – Совбез РФ
17:07 24.01.2024 (обновлено: 17:15 24.01.2024)
Стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Отношения России и Ирана выходят на новый уровень по всему спектру, есть нацеленность на практическую реализацию договоренностей, говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
Решение об углублении сотрудничества было принято после переговоров секретаря СБ РФ Николая Патрушева и секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиана, передает РИА Новости
.
Патрушев и Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили разработку нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора, подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.
Кроме того, стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в 2024 году двусторонние и многосторонние контакты по линии Совбезов России и Ирана.
Обсуждался также широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности с акцентом на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран.