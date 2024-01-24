https://sputnik-georgia.ru/20240124/delegatsiya-azerbaydzhana-prekratila-sotrudnichestvo-s-pase--285873453.html

Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ

Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ

Решение принято в связи с "невыносимой атмосферой расизма, азербайджанофобии и исламофобии" 24.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что прекращает с ними сотрудничество и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны.Между тем, как отмечено в заявлении, ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий (верительных грамот) азербайджанской делегации.Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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