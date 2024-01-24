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Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ
Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ
Решение принято в связи с "невыносимой атмосферой расизма, азербайджанофобии и исламофобии" 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что прекращает с ними сотрудничество и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны.Между тем, как отмечено в заявлении, ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий (верительных грамот) азербайджанской делегации.Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, азербайджан, страсбург, баку, пасе
Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ
20:16 24.01.2024 (обновлено: 21:21 24.01.2024)
Решение принято в связи с "невыносимой атмосферой расизма, азербайджанофобии и исламофобии"
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что прекращает с ними сотрудничество и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны.
"Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", – говорится в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ.
Между тем, как отмечено в заявлении, ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий (верительных грамот) азербайджанской делегации.
"ПАСЕ мотивирует этот провокационный выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на намеченные на 7 февраля президентские выборы. В реальности отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года. Уже в октябре ПАСЕ приняло однобокую резолюцию, в которой обвинило Баку в "насильном изгнании" карабахских армян", – говорится в заявлении.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.