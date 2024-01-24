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Глава МИД Швейцарии предложил России свое посредничество - Лавров
Глава МИД Швейцарии предложил России свое посредничество - Лавров
Между тем, по словам Сергея Лаврова, в стратегии национальной безопасности Швейцарии записано, что страна готова и заинтересована выстраивать европейскую... 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на встрече в ООН предложил России свое посредничество как прежде, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.По словам главы МИД, Кассис заявил ему, что Швейцария по-прежнему готова выступать в роли посредника. Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Примечательно, что Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года, так как между странами нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).С 2009 года административные, технические и консульские вопросы между Россией и Грузией решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии.Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, швейцария, сергей лавров, зураб абашидзе, григорий карасин, тбилиси, москва
Глава МИД Швейцарии предложил России свое посредничество - Лавров
23:54 24.01.2024 (обновлено: 00:19 25.01.2024)
Между тем, по словам Сергея Лаврова, в стратегии национальной безопасности Швейцарии записано, что страна готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не c Россией, а против нее
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на встрече в ООН предложил России свое посредничество как прежде, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Я вчера встречался с министром иностранных дел Швейцарии, и он меня убеждал, что они могут, как они раньше делали, быть посредниками в любом вопросе. Я ему объяснил, что посредник должен быть нейтральным. Швейцария ранее славилась не только военными нейтралитетом, но и нейтралитетом в более широком смысле, что позволяло ей успешно принимать различные переговорные процессы", - сказал Лавров .
По словам главы МИД, Кассис заявил ему, что Швейцария по-прежнему готова выступать в роли посредника.
"Он сказал, мы по-прежнему готовы и всегда к вашим услугам. Но я привлек его внимание к тому, что у них есть стратегия национальной безопасности, которая согласована на 2024 по 2027 или 2028 годы. В ней записано, что Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не c Россией, а против России", - добавил Лавров.
Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года.
Примечательно, что Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года, так как между странами нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
С 2009 года административные, технические и консульские вопросы между Россией и Грузией решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии.
Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.