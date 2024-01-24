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Грузия и Саудовская Аравия подписали соглашение о создании межправительственной комиссии

Грузия и Саудовская Аравия подписали соглашение о создании межправительственной комиссии

Документ должен вывести отношения между двумя странами на качественно новый этап 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Главы МИД Грузии и Саудовской Аравии Илья Дарчиашвили и Фейсал бин Фархан подписали соглашение о создании межправительственного координационного совета, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение о создании совместной межправительственной комиссии между двумя странами было принято в 2022 году в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Саудовскую Аравию. Теперь заседания межправительственной комиссии станут регулярными. Кроме того, этот документ предусматривает создание рабочих групп по вопросам, представляющим взаимный интерес, периодически будут проводиться встречи и консультации. В постсоветских странах есть запрос на изменение внешнеполитического меню>>Документ будет существенно способствовать углублению сотрудничества между странами в политическом и экономическом направлениях и выведет существующие отношения между двумя странами на качественно новый этап. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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