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Историк об указе Зеленского, истории украинства и будущем украинского языка
Историк об указе Зеленского, истории украинства и будущем украинского языка
Киевский режим подменяет понятия и перевирает историю, чтобы сформировать в украинском обществе образ врага в лице России 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T09:26+0400
2024-01-24T09:26+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился историк, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Почему русские и украинцы – это две части одного народа? Как киевский режим берет на вооружение тактику нацисткой Германии? Во что власти Украины превращают украинский язык? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, украина, россия, германия, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, россия, германия, видео
Историк об указе Зеленского, истории украинства и будущем украинского языка
09:26 24.01.2024 (обновлено: 09:53 24.01.2024)
Киевский режим подменяет понятия и перевирает историю, чтобы сформировать в украинском обществе образ врага в лице России
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился историк, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Почему русские и украинцы – это две части одного народа? Как киевский режим берет на вооружение тактику нацисткой Германии? Во что власти Украины превращают украинский язык?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.