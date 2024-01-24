https://sputnik-georgia.ru/20240124/istorik-ob-ukaze-zelenskogo-istorii-ukrainstva-i-buduschem-ukrainskogo-yazyka-285855060.html

Историк об указе Зеленского, истории украинства и будущем украинского языка

Историк об указе Зеленского, истории украинства и будущем украинского языка

Киевский режим подменяет понятия и перевирает историю, чтобы сформировать в украинском обществе образ врага в лице России 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T09:26+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился историк, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Почему русские и украинцы – это две части одного народа? Как киевский режим берет на вооружение тактику нацисткой Германии? Во что власти Украины превращают украинский язык? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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