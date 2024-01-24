https://sputnik-georgia.ru/20240124/kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-285870296.html

Какая погода ожидает жителей Грузии в ближайшие дни?

Какая погода ожидает жителей Грузии в ближайшие дни?

С 27 января синоптики вновь прогнозируют погоду с осадками 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T19:32+0400

2024-01-24T19:32+0400

2024-01-24T19:32+0400

погода

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют холодную погоду и усиление морозов, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. По прогнозам синоптиков, 25-26 января в Грузии в основном сохранится холодная погода без осадков. В ночное время усилится мороз. С 27 января синоптики вновь прогнозируют погоду с осадками. В Тбилиси 25-26 января сохранится погода без осадков, а 27 января ожидается слякоть. Температура воздуха ночью упадет до -1...- 3 градусов, а днем прогреется до +6.В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 25-26 января сохранится погода без осадков. 27 января ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 25-26 января синоптики прогнозируют погоду без осадков. 27 января ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +10.В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 25-26 января ожидается погода без осадков. 27 января синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха ночью упадет до минус двух градусов и прогреется днем максимум до 2 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 25-26 января ожидается погода без осадков. 27 января пойдет снег. Температура воздуха упадет до минус 6 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 25-26 января сохранится погода без осадков. 27 января ожидаются осадки. Температура воздуха прогреется до +6. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики прогнозируют погоду без осадков 25-26 января. А 27 января, как и в большей части страны, ожидаются осадки. Температура воздуха днем прогреется до 6 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 25-26 января синоптики обещают погоду без осадков, однако 27 января ожидается снег. Температура воздуха упадет до минус 3 градусов. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 25-26 января ожидается погода без осадков, а 27 января пойдет снег. Температура воздуха упадет до минус 6 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, батуми, западная грузия, прогноз погоды