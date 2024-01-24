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https://sputnik-georgia.ru/20240124/kaladze-zayavil-ob-uchastivshikhsya-faktakh-oskorbleniya-sotrudnikov-merii-285865307.html
Каладзе заявил об участившихся фактах оскорбления сотрудников мэрии
Каладзе заявил об участившихся фактах оскорбления сотрудников мэрии
Глава столицы назвал подобные факты категорически неприемлемыми 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T14:13+0400
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общество
тбилиси
каха каладзе
ираклий хмаладзе
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об участившихся фактах оскорбления сотрудников мэрии во время исполнения ими служебных обязанностей и поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе применять меры в случае подобных фактов. Каладзе отметил важность труда сотрудников мэрии, которые в круглосуточном режиме заботятся о порядке в столице.Как отметил мэр, в этом вопросе политические взгляды не имеют значения."Неправильно припаркованные машины вызывают большую проблему для других людей, пешеходов", – отметил Каладзе. Мэр Тбилиси выразил поддержку сотрудникам, которые достойно и профессионально служат городу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, ираклий хмаладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, ираклий хмаладзе

Каладзе заявил об участившихся фактах оскорбления сотрудников мэрии

14:13 24.01.2024 (обновлено: 15:02 24.01.2024)
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2024
© Tbilisi City Hall
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Глава столицы назвал подобные факты категорически неприемлемыми
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об участившихся фактах оскорбления сотрудников мэрии во время исполнения ими служебных обязанностей и поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе применять меры в случае подобных фактов.
Каладзе отметил важность труда сотрудников мэрии, которые в круглосуточном режиме заботятся о порядке в столице.

"Участились случаи, когда во время выполнения своих полномочий правонарушители наносят оскорбления и иногда даже переходят на физическое оскорбление. Это все очень тяжело и категорически неприемлемо. Я не собираюсь закрывать на это глаза и промолчать, поскольку мы все живем в этом городе и хотим, чтобы он был лучше", – заявил Каладзе.

Как отметил мэр, в этом вопросе политические взгляды не имеют значения.
"Неправильно припаркованные машины вызывают большую проблему для других людей, пешеходов", – отметил Каладзе.
Мэр Тбилиси выразил поддержку сотрудникам, которые достойно и профессионально служат городу.
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