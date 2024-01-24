Каладзе заявил об участившихся фактах оскорбления сотрудников мэрии

"Участились случаи, когда во время выполнения своих полномочий правонарушители наносят оскорбления и иногда даже переходят на физическое оскорбление. Это все очень тяжело и категорически неприемлемо. Я не собираюсь закрывать на это глаза и промолчать, поскольку мы все живем в этом городе и хотим, чтобы он был лучше", – заявил Каладзе.