https://sputnik-georgia.ru/20240124/natsionalnyy-muzey-gruzii-gotov-pomoch-muzeyu-sukhumi-v-restavratsii-kartin-posle-pozhara-285868652.html

Национальный музей Грузии готов помочь музею в Сухуми с реставрацией картин после пожара

Национальный музей Грузии готов помочь музею в Сухуми с реставрацией картин после пожара

В галерее хранилось до 4 тысяч картин, почти все они уничтожены пожаром 24.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Национальный музей Грузии готов создать группу реставраторов для помощи в восстановлении экспонатов, поврежденных во время пожара в т. н. Государственной картинной галерее Абхазии в Сухуми. Пожар, произошедший в ночь на 21 января 2024 года, уничтожил почти весь фонд картинной галереи, в которой хранилось до 4 тысяч картин. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. В 2017 году власти Грузии выступили с мирной инициативой "Шаг к лучшему будущему". Она призвана служить сближению населения, проживающего вдоль административной границы, и предоставлению соотечественникам, проживающим на неподконтрольных территориях, возможностей, которые Грузия получила в процессе реформ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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