https://sputnik-georgia.ru/20240124/opredelilsya-sostav-sbornoy-gruzii-po-borbe-na-predstoyaschem-chempionate-evropy-v-bukhareste-285865518.html

Определился состав сборной Грузии по борьбе на предстоящем чемпионате Европы в Бухаресте

Определился состав сборной Грузии по борьбе на предстоящем чемпионате Европы в Бухаресте

Грузинская команда будет представлена десятью борцами вольного стиля и десятью греко-римского 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сборная Грузии по борьбе отправится на чемпионат Европы в Бухарест в составе 20 спортсменов, сообщает федерация борьбы. Чемпионат Европы пройдет в столице Румынии с 12-19 февраля. Грузинская команда на турнире будет представлена десятью борцами вольного стиля и десятью греко-римского. Сборная Грузии по вольной борьбе: Сборная Грузии по греко-римской борьбе: В 2023 году сборная Грузии завоевала 11 медалей на чемпионате континента в Загребе. Золото выиграл Гиви Мачарашвили, Гено Петриашвили завоевал серебро, а Шота Партенадзе, Эдем Болквадзе, Автандил Кенчадзе и Мириан Майсурадзе завоевали бронзовые медали. Лери Абуладзе стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе, Джонни Хецуриани занял второе место, Нугзар Цурцумия, Лаша Гобадзе и Якоб Каджая завоевали бронзовые медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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