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Определился состав сборной Грузии по борьбе на предстоящем чемпионате Европы в Бухаресте
Определился состав сборной Грузии по борьбе на предстоящем чемпионате Европы в Бухаресте
Грузинская команда будет представлена десятью борцами вольного стиля и десятью греко-римского 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сборная Грузии по борьбе отправится на чемпионат Европы в Бухарест в составе 20 спортсменов, сообщает федерация борьбы. Чемпионат Европы пройдет в столице Румынии с 12-19 февраля. Грузинская команда на турнире будет представлена десятью борцами вольного стиля и десятью греко-римского. Сборная Грузии по вольной борьбе: Сборная Грузии по греко-римской борьбе: В 2023 году сборная Грузии завоевала 11 медалей на чемпионате континента в Загребе. Золото выиграл Гиви Мачарашвили, Гено Петриашвили завоевал серебро, а Шота Партенадзе, Эдем Болквадзе, Автандил Кенчадзе и Мириан Майсурадзе завоевали бронзовые медали. Лери Абуладзе стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе, Джонни Хецуриани занял второе место, Нугзар Цурцумия, Лаша Гобадзе и Якоб Каджая завоевали бронзовые медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, бухарест, румыния, гено петриашвили, нугзар цурцумия, лери абуладзе
Определился состав сборной Грузии по борьбе на предстоящем чемпионате Европы в Бухаресте
13:35 24.01.2024 (обновлено: 14:58 24.01.2024)
Грузинская команда будет представлена десятью борцами вольного стиля и десятью греко-римского
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сборная Грузии по борьбе отправится на чемпионат Европы в Бухарест в составе 20 спортсменов, сообщает федерация борьбы.
Чемпионат Европы пройдет в столице Румынии с 12-19 февраля. Грузинская команда на турнире будет представлена десятью борцами вольного стиля и десятью греко-римского.
Сборная Грузии по вольной борьбе:
Роберт Дингашвили (57 кг),
Георгий Гониашвили (61 кг),
Годердзи Дзебисашвили (65 кг),
Акакий Кемертелидзе (70 кг),
Георгий Гогричиани (74 кг),
Автандил Кенчадзе (79 кг),
Владимир Гамкрелидзе ( 86 кг),
Мириан Майсурадзе (92 кг),
Гиви Мачарашвили (97 кг),
Гено Петриашвили (125 кг).
Сборная Грузии по греко-римской борьбе:
В 2023 году сборная Грузии завоевала 11 медалей на чемпионате континента в Загребе. Золото выиграл Гиви Мачарашвили, Гено Петриашвили завоевал серебро, а Шота Партенадзе, Эдем Болквадзе, Автандил Кенчадзе и Мириан Майсурадзе завоевали бронзовые медали.
Лери Абуладзе стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе, Джонни Хецуриани занял второе место, Нугзар Цурцумия, Лаша Гобадзе и Якоб Каджая завоевали бронзовые медали.