https://sputnik-georgia.ru/20240124/otnosheniy-mezhdu-ssha-i-rossiey-segodnya-prakticheski-net--lavrov-285875311.html
Отношений между США и Россией сегодня практически нет – Лавров
Отношений между США и Россией сегодня практически нет – Лавров
Глава МИД России напомнил, что взаимные высылки дипломатов между странами начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T22:05+0400
2024-01-24T22:05+0400
2024-01-24T22:05+0400
россия
новости
в мире
вашингтон
сергей лавров
барак обама
мид россии
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285875289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6fe44524ee15854bc65e36a85e81645.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Отношения между Россией и США сегодня находятся на низком уровне, их практически нет, ведется нудный разговор о работе дипломатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава МИД напомнил, что взаимные высылки дипломатов между странами начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы. "Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", – подчеркнул министр, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
вашингтон
сша
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285875289_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23944464e6566c6203d4b5ea1838cbf6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, вашингтон, сергей лавров, барак обама, мид россии, сша, москва
россия, новости, в мире, вашингтон, сергей лавров, барак обама, мид россии, сша, москва
Отношений между США и Россией сегодня практически нет – Лавров
Глава МИД России напомнил, что взаимные высылки дипломатов между странами начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Отношения между Россией и США сегодня находятся на низком уровне, их практически нет, ведется нудный разговор о работе дипломатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ", – сказал Лавров на пресс-конференции.
Глава МИД напомнил, что взаимные высылки дипломатов между странами начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы.
"Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", – подчеркнул министр, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.