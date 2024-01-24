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Отношений между США и Россией сегодня практически нет – Лавров

Отношений между США и Россией сегодня практически нет – Лавров

Глава МИД России напомнил, что взаимные высылки дипломатов между странами начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы 24.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Отношения между Россией и США сегодня находятся на низком уровне, их практически нет, ведется нудный разговор о работе дипломатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава МИД напомнил, что взаимные высылки дипломатов между странами начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы. "Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", – подчеркнул министр, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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