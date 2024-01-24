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Пресс-конференция Лаврова по итогам заседаний Совбеза ООН в Нью-Йорке
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседаний Совбеза ООН в Нью-Йорке
Глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги рабочего визита в Нью-Йорк. 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T17:03+0400
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Министр иностранных дел принимал участие в заседания Совбеза ООН, на которых обсуждались обстрелы Донецка Украиной, а также ситуация на Ближнем Востоке.
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мультимедиа, видео, россия, нью-йорк, украина, ближний восток, сергей лавров, оон, мид россии, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, нью-йорк, украина, ближний восток, сергей лавров, оон, мид россии, в мире, видео
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседаний Совбеза ООН в Нью-Йорке
17:03 24.01.2024 (обновлено: 12:03 25.01.2024)
Глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги рабочего визита в Нью-Йорк.
Министр иностранных дел принимал участие в заседания Совбеза ООН, на которых обсуждались обстрелы Донецка Украиной, а также ситуация на Ближнем Востоке.