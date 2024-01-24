https://sputnik-georgia.ru/20240124/provody-totinosina-iz-bolshogo-sumo-namecheny-na-nachalo-fevralya-285865833.html

Проводы Тотиносина из большого сумо намечены на начало февраля

Проводы Тотиносина из большого сумо намечены на начало февраля

Грузинский сумоист за свою карьеру принял участие в 100 турнирах 24.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Самый титулованный грузинский сумоист Леван Горгадзе официально завершит карьеру 4 февраля, сообщил Первый канал. Церемония проводов сумоиста пройдет во дворце Регоку Кокугикан в Токио. В мероприятии примут участие действующие и бывшие борцы сумо. Тотиносин ("Тоти" – конский каштан, "Син" – сердце) объявил о завершении карьеры в мае 2023 года в возрасте 35 лет. Последние годы его периодически мучали травмы и у сумоиста не получалось вернуться в прежнюю форму. Грузинский сумоист за свою карьеру принял участие в 100 турнирах – басё, а самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора. После этого турнира он заслужил титул одзеки – третий в иерархии сумо. Тотиносин стал первым грузинским сумоистом, которому удалось завоевать этот титул. Горгадзе с детства занимался борьбой. Стал призером юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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