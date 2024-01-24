https://sputnik-georgia.ru/20240124/shumnoe-vyselenie-semi-v-tbilisi-advokat-raskryl-novye-detali-dela-285861916.html
Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела
Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела
По словам адвоката, выселенная семья распространяет ложную информацию 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Квартира на улице Кекелидзе в Вакийском районе Тбилиси, из которой накануне Национальное бюро исполнения выселило семью Хатиашвили за неуплату долга, уже шесть лет принадлежит новому владельцу – Дареджан Двали, написал ее адвокат Георгий Сухиташвили в Сети. Процесс выселения семьи Хатиашвили накануне проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 20 человек. По словам адвоката, поскольку бывший владелец квартиры отказался вести переговоры, Двали обратилась в суд с просьбой выселить Хатиашвили и передать дом законному владельцу.Как отметил адвокат, новый владелец предлагает выселенной семье отремонтированный, благоустроенный дом на улице Кавтарадзе вместо дома на улице Кекелидзе. "Мы сделали Марине Хатиашвили окончательное предложение при условии, что она добровольно покинет квартиру. Она снова отказалась", – сказал адвокат. По словам адвоката, с момента купли по сей день в отношении Дареджан Двали и его лично продолжается психологический и моральный террор и угрозы. Адвокат винит в этом Марине Хатиашвили и ее друзей. Как отметил адвокат, обществу постоянно предоставлялась ложная информация о том, что Марине Хатиашвили заплатила деньги Дареджан Двали, будто она осталась без дома, а вышеупомянутая квартира якобы была ее последним местом жительства, что является ложной информацией. Предыстория выселения По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз. Семья Хатиашвили утверждает, что готова покрыть основную сумму долга перед банком, но не набежавшие проценты по кредиту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела
11:37 24.01.2024 (обновлено: 12:40 24.01.2024)
По словам адвоката, выселенная семья распространяет ложную информацию
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Квартира на улице Кекелидзе в Вакийском районе Тбилиси, из которой накануне Национальное бюро исполнения выселило семью Хатиашвили за неуплату долга, уже шесть лет принадлежит новому владельцу – Дареджан Двали, написал ее адвокат Георгий Сухиташвили в Сети.
Процесс выселения семьи Хатиашвили накануне проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 20 человек.
"Дареджан Двали приобрела вышеупомянутую квартиру на открытом аукционе 19 февраля 2018 года. Следует отметить, что от предыдущего владельца Марине Хатиашвили к Дареджан Двали перешла сумма, взятая в долг у частного ипотекаря в размере 15 тысяч долларов США, в качестве обязательства, которое она дополнительно погасила в марте того же года", – сказал Сухиташвили.
По словам адвоката, поскольку бывший владелец квартиры отказался вести переговоры, Двали обратилась в суд с просьбой выселить Хатиашвили и передать дом законному владельцу.
Как отметил адвокат, новый владелец предлагает выселенной семье отремонтированный, благоустроенный дом на улице Кавтарадзе вместо дома на улице Кекелидзе.
"Мы сделали Марине Хатиашвили окончательное предложение при условии, что она добровольно покинет квартиру. Она снова отказалась", – сказал адвокат.
По словам адвоката, с момента купли по сей день в отношении Дареджан Двали и его лично продолжается психологический и моральный террор и угрозы. Адвокат винит в этом Марине Хатиашвили и ее друзей.
Как отметил адвокат, обществу постоянно предоставлялась ложная информация о том, что Марине Хатиашвили заплатила деньги Дареджан Двали, будто она осталась без дома, а вышеупомянутая квартира якобы была ее последним местом жительства, что является ложной информацией.
По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу.
Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.
"За это время Национальное бюро исполнения приняло все меры для урегулирования дела. Между сторонами активно шли переговоры, на которых кредитор предложил должнику альтернативную жилплощадь, от которой должник отказался", – говорится в заявлении бюро.
Семья Хатиашвили утверждает, что готова покрыть основную сумму долга перед банком, но не набежавшие проценты по кредиту.