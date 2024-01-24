В Грузии разработали инструкцию применения наручников
21:20 24.01.2024 (обновлено: 21:26 24.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗадержание преступника - наручники надевают на руки
© photo: Sputnik / Stringer
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В отношении несовершеннолетних наручники можно применять лишь на короткий срок
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Специальная следственная служба, которая в Грузии занимается расследованием произвола сотрудников силовых ведомств и следит за соответствием их действий Европейской конвенции по правам человека, разработала специальные правила применения наручников.
Наручники – один из самых распространенных методов сдерживания, применяемых в современном мире при задержании нарушителей и переводе преступников.
Согласно инструкции, в Грузии разрешено применять как металлические, так и пластмассовые/силиконовые наручники.
При этом наручники полиция может применять следующим образом:
зажимать наручники в соответствии с размером запястья задержанного, не допуская пережатия запястья или повреждений;
спрашивать закованного в наручники, не туго ли они зажаты;
дать задержанному проверить не жмут ли наручники и по возможности необходимо иметь возможность их ослабить без риска совершения побега;
отражать использование наручников в протоколе;
предупреждать задержанного о возможной боли в случае сопротивления;
заковывать руки за спиной возможно только для безопасности, при этом надо учитывать возраст и пол задержанного, и предупреждать риск получения вреда закованным в наручники.
Использовать наручники можно только в следующих случаях:
задержание лица происходит при неотложной необходимости;
задержание происходит по решению суда;
происходит перевод, конвоирование задержанного в суд;
происходит перевод заключенного в лечебное учреждение или другую тюрьму;
для участия задержанного в процессуальных действиях.
В отношении несовершеннолетних наручники можно применять лишь на короткий срок, только в соответствие с риском и не в унизительной форме.