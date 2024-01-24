https://sputnik-georgia.ru/20240124/v-gruzii-razrabotali-instruktsiyu-primeneniya-naruchnikov-285873783.html

В Грузии разработали инструкцию применения наручников

В Грузии разработали инструкцию применения наручников

В отношении несовершеннолетних наручники можно применять лишь на короткий срок 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T21:20+0400

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грузия

новости

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Специальная следственная служба, которая в Грузии занимается расследованием произвола сотрудников силовых ведомств и следит за соответствием их действий Европейской конвенции по правам человека, разработала специальные правила применения наручников. Наручники – один из самых распространенных методов сдерживания, применяемых в современном мире при задержании нарушителей и переводе преступников. Согласно инструкции, в Грузии разрешено применять как металлические, так и пластмассовые/силиконовые наручники. При этом наручники полиция может применять следующим образом: Использовать наручники можно только в следующих случаях: В отношении несовершеннолетних наручники можно применять лишь на короткий срок, только в соответствие с риском и не в унизительной форме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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