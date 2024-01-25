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Лавров назвал чушью заявления о том, что РФ намерена на кого-то нападать
Лавров назвал чушью заявления о том, что РФ намерена на кого-то нападать
Глава российского МИД выразил надежду на то, что у "предупреждающих" о войне с РФ остался инстинкт самосохранения 25.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал чушью заявления ЕС и НАТО о том, что Россия намерена нападать на кого-либо.При этом он выразил надежду на то, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще присутствует инстинкт самосохранения."Я слышал, что даже президент Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что, если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", – отметил Сергей Лавров.Руководитель российского МИД подчеркнул, что Россия не хочет большой войны, поскольку переживала такие войны не раз. Однако США, констатировал он, сами объявляют Москву угрозой – это отражено в доктринах и соответствующих им действиях Вашингтона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, украина, сергей лавров, нато, сша, финляндия, политика, обострение ситуации вокруг украины
Лавров назвал чушью заявления о том, что РФ намерена на кого-то нападать
10:36 25.01.2024 (обновлено: 11:22 25.01.2024)
Глава российского МИД выразил надежду на то, что у "предупреждающих" о войне с РФ остался инстинкт самосохранения
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал чушью заявления ЕС и НАТО о том, что Россия намерена нападать на кого-либо.
"Чушь… У нас нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической куда-то на кого-то нападать", – сказал глава российского МИД на пресс-конференции в среду.
При этом он выразил надежду на то, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще присутствует инстинкт самосохранения.
"Я слышал, что даже президент Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что, если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", – отметил Сергей Лавров.
Руководитель российского МИД подчеркнул, что Россия не хочет большой войны, поскольку переживала такие войны не раз. Однако США, констатировал он, сами объявляют Москву угрозой – это отражено в доктринах и соответствующих им действиях Вашингтона.