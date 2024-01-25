https://sputnik-georgia.ru/20240125/285879827.html

Лавров назвал чушью заявления о том, что РФ намерена на кого-то нападать

Лавров назвал чушью заявления о том, что РФ намерена на кого-то нападать

Глава российского МИД выразил надежду на то, что у "предупреждающих" о войне с РФ остался инстинкт самосохранения 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T10:36+0400

2024-01-25T10:36+0400

2024-01-25T11:22+0400

россия

новости

в мире

украина

сергей лавров

нато

сша

финляндия

политика

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/19/285880010_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_8f67c04ba723c655903773565be8ea4b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал чушью заявления ЕС и НАТО о том, что Россия намерена нападать на кого-либо.При этом он выразил надежду на то, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще присутствует инстинкт самосохранения."Я слышал, что даже президент Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что, если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", – отметил Сергей Лавров.Руководитель российского МИД подчеркнул, что Россия не хочет большой войны, поскольку переживала такие войны не раз. Однако США, констатировал он, сами объявляют Москву угрозой – это отражено в доктринах и соответствующих им действиях Вашингтона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

финляндия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, украина, сергей лавров, нато, сша, финляндия, политика, обострение ситуации вокруг украины