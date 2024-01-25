https://sputnik-georgia.ru/20240125/evropeyskiy-tsentrobank-sokhranil-bazovuyu-protsentnuyu-stavku-na-maksimalnom-urovne-285899029.html
Европейский Центробанк сохранил базовую процентную ставку на максимальном уровне
Европейский Центробанк сохранил базовую процентную ставку на максимальном уровне
Ставка находится на таком уровне, соблюдение которого в течение долгого времени приведет к замедлению инфляции до целевого уровня, заявили в ЕЦБ 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T19:18+0400
2024-01-25T19:18+0400
2024-01-25T19:18+0400
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европейский центральный банк
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Регулятор в очередной раз отметил, что ставка находится на таком уровне, соблюдение которого в течение долгого времени приведет к замедлению инфляции до целевого уровня. В будущем регулятор будет придерживаться ограничительного уровня учетной ставки так долго, как это необходимо. Что касается программы PEPP, совет управляющих намерен продолжить в полном объеме реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы, в первой половине года. А во второй половине года он намерен сократить портфель на 7,5 миллиарда евро. Прекращение программы запланировано на конец текущего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, экономика, новости, европейский центральный банк, ставка рефинансирования
в мире, экономика, новости, европейский центральный банк, ставка рефинансирования
Европейский Центробанк сохранил базовую процентную ставку на максимальном уровне
Ставка находится на таком уровне, соблюдение которого в течение долгого времени приведет к замедлению инфляции до целевого уровня, заявили в ЕЦБ
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора.
Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно", – говорится в сообщении.
Регулятор в очередной раз отметил, что ставка находится на таком уровне, соблюдение которого в течение долгого времени приведет к замедлению инфляции до целевого уровня. В будущем регулятор будет придерживаться ограничительного уровня учетной ставки так долго, как это необходимо.
Что касается программы PEPP, совет управляющих намерен продолжить в полном объеме реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы, в первой половине года. А во второй половине года он намерен сократить портфель на 7,5 миллиарда евро. Прекращение программы запланировано на конец текущего года.