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Граждане России покидают Грузию? Данные МВД – видео
Граждане России покидают Грузию? Данные МВД – видео
Россияне стали чаще уезжать из Грузии? Об этом свидетельствует официальная статистика. По данным МВД, граждане РФ теперь чаще выезжают из страны, чем въезжают... 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T20:43+0400
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За минувший 2023 год россияне въехали в Грузию 1 856 237 раз, а выехали – 1 887 223. Тем не менее, граждане РФ продолжают лидировать среди иностранцев, посещающих Грузию. Ведь из страны по разным причинам выезжают в основном те, кто ранее приезжал на долгий срок или чтобы получить вид на жительство.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, россияне, туризм, туризм, туризм в грузии, туристы, видео
Граждане России покидают Грузию? Данные МВД – видео
20:43 25.01.2024 (обновлено: 21:11 25.01.2024)
Россияне стали чаще уезжать из Грузии? Об этом свидетельствует официальная статистика. По данным МВД, граждане РФ теперь чаще выезжают из страны, чем въезжают в нее
За минувший 2023 год россияне въехали в Грузию 1 856 237 раз, а выехали – 1 887 223. Тем не менее, граждане РФ продолжают лидировать среди иностранцев, посещающих Грузию. Ведь из страны по разным причинам выезжают в основном те, кто ранее приезжал на долгий срок или чтобы получить вид на жительство.