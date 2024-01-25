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Граждане России покидают Грузию? Данные МВД – видео

Граждане России покидают Грузию? Данные МВД – видео

Россияне стали чаще уезжать из Грузии? Об этом свидетельствует официальная статистика. По данным МВД, граждане РФ теперь чаще выезжают из страны, чем въезжают... 25.01.2024, Sputnik Грузия

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За минувший 2023 год россияне въехали в Грузию 1 856 237 раз, а выехали – 1 887 223. Тем не менее, граждане РФ продолжают лидировать среди иностранцев, посещающих Грузию. Ведь из страны по разным причинам выезжают в основном те, кто ранее приезжал на долгий срок или чтобы получить вид на жительство.

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