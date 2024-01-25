https://sputnik-georgia.ru/20240125/ischenko-o-territorialnykh-pretenziyakh-zelenskogo-k-rf-i-buduschem-raskole-nato-285878812.html

Ищенко о территориальных претензиях Зеленского к РФ и будущем расколе НАТО

Ищенко о территориальных претензиях Зеленского к РФ и будущем расколе НАТО

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T09:24+0400

2024-01-25T09:24+0400

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Чем для Украины грозит принятие закона о лишении украинского гражданства всех, кто принял российское? Почему Генсек НАТО не согласен со словами руководителей Германии, Польши и Прибалтики об опасности со стороны России? Зачем Зеленский рассказывает об "украинских территориях" в России? Получит ли Киев новые поставки систем ПВО от Запада? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, украина, германия, польша, нато, видео