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Ищенко о территориальных претензиях Зеленского к РФ и будущем расколе НАТО
Ищенко о территориальных претензиях Зеленского к РФ и будущем расколе НАТО
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T09:24+0400
2024-01-25T09:24+0400
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Чем для Украины грозит принятие закона о лишении украинского гражданства всех, кто принял российское? Почему Генсек НАТО не согласен со словами руководителей Германии, Польши и Прибалтики об опасности со стороны России? Зачем Зеленский рассказывает об "украинских территориях" в России? Получит ли Киев новые поставки систем ПВО от Запада? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".
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мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, украина, германия, польша, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, украина, германия, польша, нато, видео
Ищенко о территориальных претензиях Зеленского к РФ и будущем расколе НАТО
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Чем для Украины грозит принятие закона о лишении украинского гражданства всех, кто принял российское? Почему Генсек НАТО не согласен со словами руководителей Германии, Польши и Прибалтики об опасности со стороны России? Зачем Зеленский рассказывает об "украинских территориях" в России? Получит ли Киев новые поставки систем ПВО от Запада?
На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".