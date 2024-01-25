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Когда начнется пассажирское паромное сообщение между Грузией и Румынией
Когда начнется пассажирское паромное сообщение между Грузией и Румынией
С июня прошлого года судно перевозит грузовые автомобили и контейнеры с загрузкой 100%, заявила директор компании 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T23:28+0400
2024-01-25T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Паромные перевозки пассажиров из грузинского порта Поти в румынскую Констанцу и обратно могут начаться весной 2024 года, заявила директор Международной компании управления транспортом (ITMC) Натия Гозалишвили. Решение о задействовании паромного сообщения между портами Поти и Констанцы было озвучено осенью 2022 года, после визита в Румынию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. По ее словам, по предварительной информации, стоимость пассажирских перевозок составит 200-400 евро. Тем не менее Гозалишвили подчеркнула, что возможен и пересмотр ценовой политики в случае большого спроса. С июня прошлого года судно перевозит грузовые автомобили и контейнеры. Как рассказала директор компании, осуществляющей рейсы, в этом плане загрузка идет на все 100%. По ее словам, в повестке дня запуск еще одного корабля, что связано с ростом спроса. Паромная линия Поти-Констанца является кратчайшим путем, соединяющим страны Кавказа и Центральной Азии с Европой, которая безальтернативна и имеет большое значение и для Грузии, и для региона. Его исправная работа имеет решающее значение для существования и развития Транскаспийского среднего коридора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, поти, румыния, паромная переправа
грузия, туризм, новости, поти, румыния, паромная переправа
Когда начнется пассажирское паромное сообщение между Грузией и Румынией
23:28 25.01.2024 (обновлено: 23:30 25.01.2024)
С июня прошлого года судно перевозит грузовые автомобили и контейнеры с загрузкой 100%, заявила директор компании
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Паромные перевозки пассажиров из грузинского порта Поти в румынскую Констанцу и обратно могут начаться весной 2024 года, заявила директор Международной компании управления транспортом (ITMC) Натия Гозалишвили.
Решение о задействовании паромного сообщения между портами Поти и Констанцы было озвучено осенью 2022 года, после визита в Румынию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.
"Мы можем перевозить и пассажиров, но это остается одним из вызовов в Констанце, потому что там должна быть создана зона паспортного контроля. Мы думаем, что сможем начать перевозить пассажиров к весне. И совпадает сезон, когда растет спрос. И мы встретим этот спрос подготовленными", – заявила Гозалишвили в эфире медиаплатформы BMG.
По ее словам, по предварительной информации, стоимость пассажирских перевозок составит 200-400 евро. Тем не менее Гозалишвили подчеркнула, что возможен и пересмотр ценовой политики в случае большого спроса.
С июня прошлого года судно перевозит грузовые автомобили и контейнеры. Как рассказала директор компании, осуществляющей рейсы, в этом плане загрузка идет на все 100%.
"Можем сказать, что проект оправдался, и загруженность на этом этапе, как из Поти, так и из Констанцы, 100%. Важно, что рейсы регулярные, паром каждую неделю делает оборот из Поти и, соответственно, из Констанцы. И это все работает с полной нагрузкой", – сказала она.
По ее словам, в повестке дня запуск еще одного корабля, что связано с ростом спроса.
Паромная линия Поти-Констанца является кратчайшим путем, соединяющим страны Кавказа и Центральной Азии с Европой, которая безальтернативна и имеет большое значение и для Грузии, и для региона. Его исправная работа имеет решающее значение для существования и развития Транскаспийского среднего коридора.