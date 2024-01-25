https://sputnik-georgia.ru/20240125/kogda-nachnetsya-passazhirskoe-paromnoe-soobschenie-mezhdu-gruziey-i-rumyniey-285902801.html

Когда начнется пассажирское паромное сообщение между Грузией и Румынией

Когда начнется пассажирское паромное сообщение между Грузией и Румынией

С июня прошлого года судно перевозит грузовые автомобили и контейнеры с загрузкой 100%, заявила директор компании 25.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Паромные перевозки пассажиров из грузинского порта Поти в румынскую Констанцу и обратно могут начаться весной 2024 года, заявила директор Международной компании управления транспортом (ITMC) Натия Гозалишвили. Решение о задействовании паромного сообщения между портами Поти и Констанцы было озвучено осенью 2022 года, после визита в Румынию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. По ее словам, по предварительной информации, стоимость пассажирских перевозок составит 200-400 евро. Тем не менее Гозалишвили подчеркнула, что возможен и пересмотр ценовой политики в случае большого спроса. С июня прошлого года судно перевозит грузовые автомобили и контейнеры. Как рассказала директор компании, осуществляющей рейсы, в этом плане загрузка идет на все 100%. По ее словам, в повестке дня запуск еще одного корабля, что связано с ростом спроса. Паромная линия Поти-Констанца является кратчайшим путем, соединяющим страны Кавказа и Центральной Азии с Европой, которая безальтернативна и имеет большое значение и для Грузии, и для региона. Его исправная работа имеет решающее значение для существования и развития Транскаспийского среднего коридора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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