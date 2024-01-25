https://sputnik-georgia.ru/20240125/lider-gruzinskoy-mechty-rasskazal-o-roli-ivanishvili-v-politicheskikh-protsessakh-v-gruzii-285883094.html

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о роли Иванишвили в политических процессах в Грузии

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о роли Иванишвили в политических процессах в Грузии

У "Грузинской мечты" беспрецедентно высокая поддержка населения, отметил глава партии 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T12:37+0400

2024-01-25T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Непосредственное участие основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили в политике может принести позитивные процессы для страны, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. По словам Кобахидзе, результат будет один – ослабление коллективного "Нацдвижения" и еще большее усиление "Грузинской мечты". Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Что касается победы на выборах, то, по словам Кобахидзе, даже в случае стандартного продолжения событий, у правящей партии не было бы никаких проблем и рисков, учитывая тот рейтинг, который есть у "Грузинской мечты". Рейтинг "Грузинской мечты", как утверждает Кобахидзе, вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Что касается Иванишвили, то причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел. Выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси