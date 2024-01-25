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Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Накануне движение было ограничено из-за метели и плохой видимости 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T13:36+0400
2024-01-25T13:36+0400
2024-01-25T13:36+0400
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гудаури
мцхета-степанцминда-ларс
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены 24 января на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Накануне движение было ограничено из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены 24 января на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.