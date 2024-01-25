https://sputnik-georgia.ru/20240125/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-poryadka-1400-gruzovikov-285880639.html
Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 1400 грузовиков
Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 1400 грузовиков
Из-за непогоды периодически вводятся ограничения на передвижение транспорта по Военно-Грузинской дороге 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T11:04+0400
2024-01-25T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Порядка 1 400 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для всех видов транспорта закрыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг с утра ожидает 1 380 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, верхний ларс, северная осетия, армения, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, россия, верхний ларс, северная осетия, армения, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 1400 грузовиков
11:04 25.01.2024 (обновлено: 11:46 25.01.2024)
Из-за непогоды периодически вводятся ограничения на передвижение транспорта по Военно-Грузинской дороге
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Порядка 1 400 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение для всех видов транспорта закрыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг с утра ожидает 1 380 грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.