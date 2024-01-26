https://sputnik-georgia.ru/20240126/93-letnyaya-blokadnitsa-iz-tbilisi-mechtaet-esche-khot-raz-uvidet-rodnoy-peterburg-285916248.html

93-летняя блокадница из Тбилиси мечтает еще хоть раз увидеть родной Петербург

93-летняя блокадница из Тбилиси мечтает еще хоть раз увидеть родной Петербург

Единственная коренная ленинградка Алла Бэлан, проживающая в Грузии, в интервью Sputnik Грузия призналась, что ее мечта – в последний раз погулять по улицам... 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T16:50+0400

2024-01-26T16:50+0400

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27 января отмечают 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады – это одна из наиболее трагических и вместе с тем героических дат в истории Великой Отечественной войны.Этот день особенно тяжелый для пожилой женщины, ей тогда было всего 10 лет. В Грузию она приехала 60 лет назад, когда вышла замуж за тбилисского армянина. С тех пор Тбилиси стал для нее вторым домом. Мысленно она часто возвращается в город детства и мечтает вновь увидеть родные сердцу улицы.

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