https://sputnik-georgia.ru/20240126/armeniya-zainteresovana-v-proekte-prokladki-elektrokabelya-v-evropu-285924401.html

Армения заинтересована в проекте прокладки электрокабеля в Европу

Армения заинтересована в проекте прокладки электрокабеля в Европу

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии... 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T22:46+0400

2024-01-26T22:46+0400

2024-01-26T22:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Армения заинтересована в присоединении к проекту прокладки черноморского подводного энергокабеля, заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян в Тбилиси. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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