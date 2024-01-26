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Что определяет судьбу Южного Кавказа – взгляд востоковеда

Что определяет судьбу Южного Кавказа – взгляд востоковеда

Востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян советует своим армянским и грузинским коллегам внимательно следить за развитием ситуации в Турции, Иране и на... 26.01.2024, Sputnik Грузия

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Об этом она заявила в ходе видеомоста Москва-Ереван-Тбилиси на тему: "Эскалация на Ближнем Востоке: влияние на страны Южного Кавказа"."Исходя из нынешних политических реалий, я бы советовала политологам из Грузии и Армении внимательно отслеживать, какая ситуация на Балканах – они взаимосвязаны. Это для понимания, как будут развиваться судьбы стран Южного Кавказа. Надо отслеживать и мониторить ежечасно ситуацию по внутренним и внешним контурам Иран-Турция -Балканы", – заявила она.По словам Геворгян, в случае, если Россия потеряет свои позиции на Южном Кавказе, этот пробел восполнит Турция, что также не является надежным вариантом."Сейчас Турцию западные партнеры всячески подталкивают к тому, чтобы создать России проблемы, перекрыть для России Черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы). И если это давление окажется сильным, и Турция получит определенные преференции – это возможно. Это все взаимосвязанные процессы. Дело в том, что регион Южного Кавказа и акватория Черного моря, и выход в Средиземное море – это все в одном узле", – отметила она.

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