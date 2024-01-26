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Еще один пожар в Тбилиси – пострадал один человек
Еще один пожар в Тбилиси – пострадал один человек
Причина возникновения пожара пока неизвестна 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T14:04+0400
2024-01-26T14:04+0400
2024-01-26T14:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на улице Жгенти в Тбилиси, из квартиры его вывели спасатели с незначительными травмами, сообщает телеканал "Рустави 2". Сообщается, что у мужчины легкие ожоги и интоксикация. На данный момент пожар локализован, и ведутся ликвидационные работы. На месте работают пожарно-спасательные команды. Причины возникновения пожара на данный момент неизвестны. Ранее сообщалось, что в жилом доме горели два последних этажа, и на балконе находился мужчина, ожидавший помощи спасателей. В пятницу также произошел пожар на складе шин в столичном районе Глдани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Еще один пожар в Тбилиси – пострадал один человек
14:04 26.01.2024 (обновлено: 14:12 26.01.2024)
Причина возникновения пожара пока неизвестна
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на улице Жгенти в Тбилиси, из квартиры его вывели спасатели с незначительными травмами, сообщает телеканал "Рустави 2".
Сообщается, что у мужчины легкие ожоги и интоксикация.
На данный момент пожар локализован, и ведутся ликвидационные работы. На месте работают пожарно-спасательные команды.
Причины возникновения пожара на данный момент неизвестны. Ранее сообщалось, что в жилом доме горели два последних этажа, и на балконе находился мужчина, ожидавший помощи спасателей.
В пятницу также произошел пожар на складе шин в столичном районе Глдани.