https://sputnik-georgia.ru/20240126/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-285918045.html
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T16:00+0400
2024-01-26T16:00+0400
2024-01-26T17:49+0400
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в мире
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, россия, в мире, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
16:00 26.01.2024 (обновлено: 17:49 26.01.2024)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.