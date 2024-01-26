https://sputnik-georgia.ru/20240126/gruzinskaya-mechta-pytaetsya-svyazat-vse-partii-s-natsdvizheniem-v-svoyu-polzu--deputat-285911855.html

"Грузинская мечта" пытается связать все партии с "Нацдвижением" в свою пользу – депутат

"Грузинская мечта" пытается связать все партии с "Нацдвижением" в свою пользу – депутат

Оппозиционер убежден, что таким образом "Мечта" хочет выиграть предстоящие выборы в парламент 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T14:24+0400

2024-01-26T14:24+0400

2024-01-26T14:27+0400

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георгий гахария

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пытаются связать все партии с крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" для сохранения власти, заявила оппозиционный депутат Теона Акубардия. Лидеры "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение