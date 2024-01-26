https://sputnik-georgia.ru/20240126/gruzinskie-sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-285913811.html
Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды
На дорогах могут быть введены ограничения 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T15:55+0400
2024-01-26T15:55+0400
2024-01-26T16:27+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285679981_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa9b205600edb8c96275908e44da2d95.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в горных регионах Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Так, с 27 января до утра 28 января ожидаются снег, туман, гололед. Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения для водителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285679981_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d7279b525bfd87b904f48d61da1dda0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды
15:55 26.01.2024 (обновлено: 16:27 26.01.2024)
На дорогах могут быть введены ограничения
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в горных регионах Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Так, с 27 января до утра 28 января ожидаются снег, туман, гололед.
Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения для водителей.