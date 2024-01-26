https://sputnik-georgia.ru/20240126/gruzinskie-sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-285913811.html

Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

На дорогах могут быть введены ограничения 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T15:55+0400

2024-01-26T15:55+0400

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погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в горных регионах Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Так, с 27 января до утра 28 января ожидаются снег, туман, гололед. Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения для водителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды