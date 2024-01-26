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Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Грузия и Армения де-факто уже были стратегическими партнерами, и сейчас это было оформлено официально, заявил грузинский премьер 26.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства Армении прибыл в Тбилиси в пятницу. В ходе визита состоялась состоится заседание грузино-армянской межправительственной экономической комиссии под руководством премьер-министров двух стран. Премьер заявил, что стороны работали над документом последние месяцы и еще весной 2023 года анонсировали, что будет подписан меморандум о стратегическом партнерстве.Ранее Грузия установили стратегическое партнерство с США, Азербайджаном, Турцией и Китаем.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, армения
Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве
17:08 26.01.2024 (обновлено: 17:47 26.01.2024)
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Грузия и Армения де-факто уже были стратегическими партнерами, и сейчас это было оформлено официально, заявил грузинский премьер
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Глава правительства Армении прибыл в Тбилиси в пятницу. В ходе визита состоялась состоится заседание грузино-армянской межправительственной экономической комиссии под руководством премьер-министров двух стран.
"Мы исторически очень сильные союзники друзья, не только соседи, у нас хорошее партнерство и сотрудничество по всем направлениям и, можно сказать, де-факто уже были стратегическими партнерами, и сейчас это было оформлено официально. Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве", - заявил Гарибашвили.
Премьер заявил, что стороны работали над документом последние месяцы и еще весной 2023 года анонсировали, что будет подписан меморандум о стратегическом партнерстве.
"Грузия и Армения достигли шага вперед в отношениях. Сегодня мы с премьером подписали совместную декларацию о грузино-армянских стратегических отношениях. Это результат наших совместных усилий и выражает нашу направленность", - заявил Пашинян.
Ранее Грузия установили стратегическое партнерство с США, Азербайджаном, Турцией и Китаем.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.