https://sputnik-georgia.ru/20240126/gruziya-i-armeniya-zaklyuchili-soglashenie-o-strategicheskom-partnerstve-285916952.html

Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Грузия и Армения де-факто уже были стратегическими партнерами, и сейчас это было оформлено официально, заявил грузинский премьер 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T17:08+0400

2024-01-26T17:08+0400

2024-01-26T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства Армении прибыл в Тбилиси в пятницу. В ходе визита состоялась состоится заседание грузино-армянской межправительственной экономической комиссии под руководством премьер-министров двух стран. Премьер заявил, что стороны работали над документом последние месяцы и еще весной 2023 года анонсировали, что будет подписан меморандум о стратегическом партнерстве.Ранее Грузия установили стратегическое партнерство с США, Азербайджаном, Турцией и Китаем.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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