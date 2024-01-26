https://sputnik-georgia.ru/20240126/gruziya-nadeetsya-na-zaklyuchenie-mirnogo-soglasheniya-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-285923705.html

Грузия надеется на заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Грузия надеется на заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Премьер Грузии выразил надежду, что Армения и Азербайджан вскоре подпишут мирное соглашение 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T21:56+0400

2024-01-26T21:56+0400

2024-01-26T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия смотрит с большим оптимизмом на диалог между Арменией и Азербайджаном и надеется на установление мира в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге с премьер-министром Армении Николой Пашиняном в Тбилиси. В декабре 2023 года Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Он еще раз выразил готовность Грузии внести свой вклад в установление этого долгосрочного мира, который принесет пользу странам и народам всего региона. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, армения, азербайджан, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения