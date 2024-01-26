https://sputnik-georgia.ru/20240126/kak-v-gruzii-presekayut-obkhod-mezhdunarodnykh-sanktsiy--otvet-glavy-minfina-285910426.html

Как в Грузии пресекают обход международных санкций – ответ главы Минфина

Как в Грузии пресекают обход международных санкций – ответ главы Минфина

Грузия отказалась вводить свои санкции против России, но при этом соблюдает международные санкции 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T13:15+0400

2024-01-26T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинские таможенники отреагировали на 1 770 случаев обхода международных санкций против России с момента их введения, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили журналистам. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Как пояснил министр, это тот случай, когда бизнес-операторы или не разбираются, или хотят разобраться в части санкций и заранее информируют таможенный орган в качестве меры предосторожности. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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