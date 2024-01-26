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Кому выгоден формат "3+3" – политолог

Кому выгоден формат "3+3" – политолог

Встречи в формате "3+3" более важны Турции и Ирану, а Грузия, Армения и Азербайджан могут ограничиться и переговорами втроем 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T19:06+0400

2024-01-26T19:06+0400

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Об этом заявила востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян в ходе видеомоста Москва-Ереван-Тбилиси на тему: "Эскалация на Ближнем Востоке: влияние на страны Южного Кавказа"."Турция и Иран очень бы хотели повысить свою значимость для Южного Кавказа, но, считаю, что у самих стран Южного Кавказа достаточно возможностей, потенциала ограничиться переговорами просто "3". И в этом случае роль Грузии качественно возрастает", – заявила Геворгян.На формат "3+3" политолог смотрит уважительно, но скептически. По ее словам, двусторонние переговоры всегда наиболее эффективны.Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Вторая – 23 октября 2023 года в Тегеране. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран. Грузинская сторона, как и в прошлый раз, отказалась от участия в дискуссиях.Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате.Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года.

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