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Мать заставляла несовершеннолетнего ребенка просить милостыню в Тбилиси – МВД

Мать заставляла несовершеннолетнего ребенка просить милостыню в Тбилиси – МВД

Полученные деньги мать присваивала себе, теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T15:30+0400

2024-01-26T15:30+0400

2024-01-26T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Полиция раскрыла преступную схему торговли несовершеннолетним – задержаны двое, в том числе мать несовершеннолетнего, а одному человеку предъявлено обвинение, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, 34-летняя обвиняемая – мать несовершенного – разработала схему торговли несовершеннолетним и, оказывая психологическое давление, заставляла его просить милостыню в разных районах Тбилиси, а полученные деньги полностью присваивала себе.Следствие также установило, что о тяжком преступлении, совершенном матерю в отношение подростка, было известно ранее судимому 42-летнему мужчине, а также находящемуся в настоящее время в заключении 32-летнему обвиняемому. Следствие ведется по статьям "Торговля несовершеннолетними (трефикинг)" и "Недонесение о преступлении" УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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