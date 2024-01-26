https://sputnik-georgia.ru/20240126/napadenie-v-banke-na-zapade-gruzii--mvd-raskrylo-detali-zaderzhaniya-285925011.html
Нападение в банке на западе Грузии – МВД раскрыло детали задержания
Нападение в банке на западе Грузии – МВД раскрыло детали задержания
Мужчина потребовал деньги у сотрудника филиала, угрожая ножом, и скрылся с места происшествия с полученной суммой 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T23:10+0400
2024-01-26T23:10+0400
2024-01-26T23:10+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Задержанный в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) мужчина угрожал сотруднику филиала "Банка Грузии" ножом и забрал у него деньги, говорится в заявлении МВД Грузии. О нападении на филиал банка стало известно вечером в пятницу. По предварительной информации, мужчина украл сумку у посетителя. Согласно официальной версии МВД Грузии, мужчина потребовал деньги у сотрудника филиала, угрожая ножом, и скрылся с места происшествия с полученной суммой. Задержать обвиняемого удалось спустя несколько минут. Деньги и оружие были изъяты в качестве улики. Теперь мужчине грозит от 5 до 7 лет в случае подтверждения вины в разбое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, сенаки, "банк грузии", мвд грузии
грузия, происшествия, новости, сенаки, "банк грузии", мвд грузии
Нападение в банке на западе Грузии – МВД раскрыло детали задержания
Мужчина потребовал деньги у сотрудника филиала, угрожая ножом, и скрылся с места происшествия с полученной суммой
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Задержанный в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) мужчина угрожал сотруднику филиала "Банка Грузии" ножом и забрал у него деньги, говорится в заявлении МВД Грузии.
О нападении на филиал банка стало известно вечером в пятницу. По предварительной информации, мужчина украл сумку у посетителя.
Согласно официальной версии МВД Грузии, мужчина потребовал деньги у сотрудника филиала, угрожая ножом, и скрылся с места происшествия с полученной суммой.
Задержать обвиняемого удалось спустя несколько минут. Деньги и оружие были изъяты в качестве улики.
Теперь мужчине грозит от 5 до 7 лет в случае подтверждения вины в разбое.