https://sputnik-georgia.ru/20240126/obschestvo-sdelaet-vybor-v-polzu-gruzinskoy-mechty---volskiy-285908819.html

Общество сделает выбор в пользу "Грузинской мечты" – Вольский

Общество сделает выбор в пользу "Грузинской мечты" – Вольский

Население Грузии сделает правильный выбор, убежден политик 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T11:33+0400

2024-01-26T11:33+0400

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бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Никого не должно удивлять, что на предстоящих парламентских выборах большая часть общественности сделает выбор в пользу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая выступает за мир и стабильность, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский. В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "локальной партией войны" и "радикальной оппозицией". При этом, по их утверждению, глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Выборы в Грузии Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение