https://sputnik-georgia.ru/20240126/otnosheniya-gruzii-i-armenii--v-tsifrakh--285919800.html

Отношения Грузии и Армении – в цифрах

Отношения Грузии и Армении – в цифрах

Грузия и Армения 26 января заключили соглашение о стратегическом партнерстве 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T20:20+0400

2024-01-26T20:20+0400

2024-01-26T20:20+0400

грузия

экономика

новости

армения

ереван

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1a/285919258_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4ebae0416cf9c865d6a4ad6c2f31ba44.png

Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, армения, ереван, инфографика, инфографика