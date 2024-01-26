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Отношения Грузии и Армении – в цифрах
Отношения Грузии и Армении – в цифрах
Грузия и Армения 26 января заключили соглашение о стратегическом партнерстве 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T20:20+0400
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Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, армения, ереван, инфографика, инфографика
Отношения Грузии и Армении – в цифрах
Грузия и Армения 26 января заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.