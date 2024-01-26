Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240126/otnosheniya-gruzii-i-armenii--v-tsifrakh--285919800.html
Отношения Грузии и Армении – в цифрах
Отношения Грузии и Армении – в цифрах
Грузия и Армения 26 января заключили соглашение о стратегическом партнерстве 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T20:20+0400
2024-01-26T20:20+0400
грузия
экономика
новости
армения
ереван
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1a/285919258_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4ebae0416cf9c865d6a4ad6c2f31ba44.png
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1a/285919258_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_92ec320b9e16796a7e17d89465d5313a.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, армения, ереван, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, армения, ереван, инфографика, инфографика

Отношения Грузии и Армении – в цифрах

20:20 26.01.2024
Подписаться
Грузия и Армения 26 января заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Отношения Грузии и Армении - в цифрах - Sputnik Грузия
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0